İmralı Temasları Başladı - Son Dakika
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İmralı Temasları Başladı

DEM Parti heyeti, İmralı ziyaretinin ardından siyasi partilerle görüşmelere başladı.

02.01.2025 11:54
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(ANKARA) - DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın İmralı'da 28 Aralık'ta terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından duyurulan temas trafiği başlıyor. DEM Parti heyeti siyasi partiler turuna bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşerek başlıyor.

DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, 28 Aralık'ta terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştü. İmralı ziyaretinden sonra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'la görüşen heyet, 7 maddelik bir açıklama yapmış ve siyasi partilerden randevu talep edileceğini ve Öcalan'ın mesajlarını anlatacaklarını duyurmuştu. Ahmet Türk'ün de dahil olacağı heyetin yeniden İmralı'ya gideceği de ifade edilmişti.

Heyet bugün TBMM'de saat 13.30'da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u, saat 15.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan heyet, Meclis'teki siyasi parti ziyaretlerini tamamladıktan sonra STK'lar, sendikalar, emek ve meslek örgütleri dahil olmak üzere çeşitli toplumsal çevrelerini de ziyaret edecek. Ziyaretler kapsamında İmralı'daki görüşmeler konusunda bilgilendirme yapılacak, görüş ve öneriler alınacak. Heyet, temaslarının  ardından kamuoyuna açıklama yapacak.

Kaynak: ANKA

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