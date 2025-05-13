İnce'den Lozan Tepkisi

(ANKARA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, PKK'nın fesih kararında Lozan Antlaşmasına yönelik ifadelere tepki gösterdi.
İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi Lozan'ı tartışmaya açarak hiçbir sorunu çözemezsiniz. Lozan kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı.
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