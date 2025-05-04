İnce'den Özel'e Saldırıya Kınama

(ANKARA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı kınayarak, "saldırının sorumlularının bir an önce yargı önünde hesap vermeleri gerektiğini" belirtti.

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyorum, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür saldırıları asla kabul etmeyeceğiz. Hepimizin can güvenliği iktidarın sorumluluğundadır. Bu saldırının sorumluları bir an önce tespit edilerek yargı önünde hesap vermelidir" ifadelerini kullandı.