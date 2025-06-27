İnci Kefali'nin Göçü Anlatıldı - Son Dakika
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İnci Kefali'nin Göçü Anlatıldı

27.06.2025 14:39
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Van YYÜ ve YÖK işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte inci kefalinin göç yolculuğu ele alındı.

Van'da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Bilim İletişimi Ofisi işbirliğiyle "İnci Kefali'nin Eşsiz Göç Yolculuğu" programı düzenlendi.

Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ataman Altuğ Atıcı, YÖK'ün ülke genelindeki üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında organize edilen programda katılımcılara inci kefalinin göç yolculuğunu ve önemini anlattı.

Van Gölü sahilinde düzenlenen etkinlikte basın mensuplarına açıklama yapan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, bu programın hem bilgilendirici hem de keyifli olduğunu söyledi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın vizyoner yaklaşımıyla 81 ilde "Bilim Kafe" etkinliklerinin düzenlendiğini belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Bu programları dünyanın en büyük bilim-toplum buluşması olarak tanımlayabilirim. YÖK'ün kararıyla biz de Bilim İletişimi Ofisini kurduk. Üniversitelerde bilimsel anlamda araştırmalar yapılmaktadır. Üniversitelerde üretilen bilginin vatandaşlara anlatılması çok kıymetli bir düşünce. Önemli konuları, sahil kenarında, meydanda, kıraathanede, kahvede veya bir otobüs durağında vatandaşlarımıza anlatacağız."

Bu etkinliklerle üniversite ve toplum işbirliğinin güçlendiğini vurgulayan Şevli, "Etkinliklerimiz yıl içinde devam edecek. Bugün inci kefali ile ilgili kıymetli hocalarımız önemli bir sunum yaptılar. Ben de balıkların göç yolculuğunda bilmediğim birçok konuyu bu etkinlik sayesinde öğrenmiş oldum. Biz hep göçü gidip izliyoruz. Bunun bilimsel derinliğini hocamız çok güzel anlattı." diye konuştu.

Doç. Dr. Ataman Altuğ Atıcı da "Bölgeye özgü, ekonomik ve ekolojik değeri olan inci kefallerinin nasıl üreme göçü yaptığı, ne tür zorluklarla karşılaştığı, biyolojisi, yaşam özellikleri ve neden insanların bu kadar değer verdiğine yönelik bilgiler aktardık. Üniversitelerde birçok çalışma yapıyoruz. Bunların bir şekilde vatandaşlara aktarılması gerekiyordu. Bu noktada elde ettiğimiz çalışmaları da katılımcılarla paylaştık." diye konuştu.

Etkinliğe akademisyenler, kent sakinleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kültür Sanat, Güncel, Eğitim, Çevre, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnci Kefali'nin Göçü Anlatıldı - Son Dakika

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