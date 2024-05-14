İnci kefalinin zorlu göçü başladı - Son Dakika
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İnci kefalinin zorlu göçü başladı

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Van Gölü'nde yaşayabilen ve yumurtalarını bırakmak için suyun akışının tersine adeta uçarcasına göç eden inci kefali balığının zorlu yolculuğu başladı. 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasaklanan inci kefali balığının göç süresince jandarma, polis ve zabıta ekipleri nöbet tutarken, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de kontrollerini sürdürüyor. Göç yolculuğunun en iyi izlendiği Erciş Balık Bendine ise binlerce yerli ve yabancı turist geliyor.

14.05.2024 11:46
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İnci kefalinin zorlu göçü başladı

VAN - Van Gölü'nde yaşayabilen ve yumurtalarını bırakmak için suyun akışının tersine adeta uçarcasına göç eden inci kefali balığının zorlu yolculuğu başladı.

15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasından avlanması yasaklanan inci kefali balığının yaklaşık bir ay sürecek göç yolculuğu başladı. Sadece Van Gölü'nün sodalı suyunda yaşayabilen endemik bir tür olan inci kefali balığının göç süresince vatandaşlar tarafından avlanmamaları için jandarma, polis ve zabıta ekipleri 7/24 nöbet tutarken, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Yumurtalarını bırakmaları için tatlı sulara göç eden ve suyun akışının tersine doğru adeta uçarcasına göç eden inci kefali balığının oluşturduğu görsel şölen ise büyük ilgi görüyor. Göç yolculuğunun en iyi izlendiği Erciş Balık Bendine ise göç yolculuğunu izlemek için binlerce yerli ve yabancı turist geliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İnci kefalinin zorlu göçü başladı - Son Dakika

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