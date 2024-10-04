İnci Taneleri'nin Yeni Sezon Fragmanı Yayınlandı - Son Dakika
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İnci Taneleri'nin Yeni Sezon Fragmanı Yayınlandı

İnci Taneleri\'nin Yeni Sezon Fragmanı Yayınlandı

İnci Taneleri dizisinin ikinci sezonu 10 Ekim'de başlayacak. Fragman gerilim dolu sahnelerle dikkat çekti.

04.10.2024 18:16
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İnci Taneleri, yeni sezon için gün sayarken dizinin yayınlanan son fragmanı dikkat çekti. Tanıtım filminde oyuncular Göcek'te görülürken 'Azem'in gösterişli bir yatta 'Verdiğim bir sözü ben asla unutmam. Görüşeceğiz, sözüm söz' cümleleri yeni sezonda dramatik gelişmelerin yaşanacağının sinyalini verdi.

Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri yeni sezonuyla 10 Ekim Perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak. Dizinin yeni fragmanı, Muğla'nın şirin beldesi Göcek'te geçiyor. Azem, Dilber, Yıldız ve Zerre'nin Göcek'te olduğu görülürken Azem'in 'Bir hikayeyi tam olarak anlayabilmeniz için tamamını okumanız gerekir" sözleri dikkat çekiyor.

Aşk, cinayet, gerilim ve ihanet dolu bir sezonun işaretlerini veren tanıtım filminde Bestemsu Özdemir'in yer aldığı da görülüyor. 'Semiramis' karakteri için saçlarını sarıya boyatıp imaj değişikliğine giden Bestemsu Özdemir'in dizide nasıl bir rol alacağı merak ediliyor.

TEHDİT DEĞİL AMA GÖRÜŞECEĞİZ

Tanıtımın final sahnesinde bir yatta görülen Azem'in 'Ben seni tehdit etmiyorum. Tehdit olsa belki unuturum ama verdiğim bir sözü ben asla unutmam. Görüşeceğiz, sözüm söz' cümlesi de kafalardaki soru işaretlerini artırıyor.

YENİ İSİMLER YOLDA

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez otururken Bestemsu Özdemir gibi yeni isimlerin de kadroya gireceği tahmin ediliyor.

Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri ikinci sezonuyla 10 Ekim Perşembe günü Kanal D'de.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İnci Taneleri'nin Yeni Sezon Fragmanı Yayınlandı - Son Dakika

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