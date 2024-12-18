Bursa'nın İnegöl ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 13 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cerrah Mahallesi'nde daha önce belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de 13 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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