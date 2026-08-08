İnegöl'de Ahırda Yangın Çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ahırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ahırda çıkan yangın söndürüldü.
Hamitabat Mahallesi'ndeki bir ahır ve samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ahır ve samanlıkta hasar oluştu.
Kaynak: AA
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