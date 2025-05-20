İnegöl'de Aileler Arasında Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de Aileler Arasında Kavga: 2 Yaralı

İnegöl\'de Aileler Arasında Kavga: 2 Yaralı

İnegöl'de çocuklar arasındaki tartışma, ailelerin katılımıyla büyüyerek kavgaya dönüştü; 2 kişi yaralandı.

20.05.2025 02:29
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde çocuklar arasında başlayan tartışma, ailelerin de karışmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Huzur Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sokakta oynayan çocuklar arasında çıkan tartışma, aile bireylerinin de dahil olmasıyla büyüdü. Yaklaşık 200 kişinin karıştığı kavgada, taraflar birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga kontrol altına alındı. Kavga sırasında darp sonucu yaralanan Yıldırım Y. (33) ve Bulut Y. (15), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan arbede sırasında park halindeki 16 F 0167 plakalı aracın da camları kırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İnegöl'de Aileler Arasında Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de Aileler Arasında Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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