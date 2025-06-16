Bursa'nın İnegöl ilçesinde araziye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
F.K. (18) idaresindeki otomobil, Akhisar-Alanyurt bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Araç Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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