İnegöl\'de Bebek Ölümü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 aylık Yunus K., ailesi tarafından beşiğinde ölü bulundu.

İnegöl ilçesi Kırsal Çiftlik Mahallesi'ndeki bir evde, gece uyuyunca annesi tarafından beşiğine yatırılan 3 aylık Yunus K., sabah beşiğinde hareketsiz bulundu. Ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Yunus K.'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yunus bebeğin ailenin 4'üncü çocuğu olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.