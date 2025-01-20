İnegöl'de Bekçiler Uyuşturucu Ele Geçirdi

Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, devriye görevini sürdüren çarşı ve mahalle bekçileri, durumlarından şüphelendikleri şahısların üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bekçiler tarafından 47 gram sentetşk uyuşturucu ele geçirildiğini ve şüpheli şahıslar adli makamlara teslim edildiğini bildirdi.

Arslan, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.