BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 şüphelinin bir apartmanın bahçesindeki bisikleti çalıp kaçtığı anlar kameraya yansıdı.
Olay, saat 03.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Ali Çilek Sokak'ta meydana geldi. Sokağa gelen 2 şüpheli, etrafı kontrol ettikten sonra bir apartmana yöneldi. Şüphelilerden biri gözcülük yaparken, diğeri apartman bahçesine girip, çaldığı bisikletle çıkarak hızla uzaklaştı. O anlar bitişikteki binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.
Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İNEGÖL (Bursa),
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de bisiklet hırsızlığı anı kamerada - Son Dakika
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