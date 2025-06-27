Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı süren caminin çatısından düşen işçi yaralandı.
Süleymaniye Mahallesi Tomurcuk Sokak'taki cami inşaatında çalışan B.Y. (22), dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Yaralı işçi, adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Cami İnşaatında İşçi Yaralandı - Son Dakika
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