Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine demir kapı devrilmesi sonucu yaralanan 5 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Mesudiye Mahallesi Gülpınar Sokak'ta bulunan sitenin girişindeki demir kapı, 5 yaşındaki Muhammed Mustafa M'nin üzerine devrildi.
Ailesinin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerine yapılan Muhammed Mustafa M, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Demir Kapı Çocuğun Üzerine Devrildi - Son Dakika
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