İnegöl\'de Ehliyetsiz Sürücüye Ağır Cezai İşlem

BURSA'nın İnegöl ilçesinde,1 saat önce satın aldığı motosikletiyle evine giderken kaza yapan sürücü M.Ç. (16) yaralanırken, ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Ç. 1 saat önce aldığı satın aldığı henüz tescil ettirmediği motosikleti ile evine gitmek üzere yola çıktı. Çevre yolunda giden M.Ç. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kaldırıma ardından aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada genç sürücü yaralandı. Diğer sürücüler yaralının yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı. Motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka çekilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Karataş'ın kızı İstanbul Valisi Davut Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi. Vali Gül, Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, bir gencin Filistin yürüyüşünden dönen bir vatandaşa taşıdığı bayrak gerekçesiyle yumruk atması sonrasında yaptığı "Eline sağlık" paylaşımı nedeniyle suçu ve suçluyu övme suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mahkeme, Altaylı hakkında duruşma yapılmaksızın basit yargılama usulüyle yargılama yapılmasına hükmetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 1314 konutun anahtar tesliminin yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlıurfa'da 4 bin konutun yapımı devam ediyor. Bunları da hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hiçbirine mahcup olmamak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Ehliyetsiz Sürücüye Ağır Cezai İşlem - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?