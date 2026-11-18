Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat işçisi Nurali Avcı (62), çalıştığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Huzur Mahallesi Bahçelievler Sokak'ta bulunan bir ev inşaatında meydana geldi. Nurali Avcı, çalıştığı sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Avcı, kalp masajı yapılarak ambulansa alındı. Avcı, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Avcı'nın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.