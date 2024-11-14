İnegöl'de Minibüs Dereye Devrildi - Son Dakika
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İnegöl'de Minibüs Dereye Devrildi

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İnegöl'de kontrolsüz şekilde devrilen minibüsün sürücüsü hafif yaralarla kurtuldu.

14.11.2024 02:59
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, virajlı yolda kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen minibüsün sürücüsü kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, akşam saatlerinde Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Mesudiye Mahallesinden, Alanyurt Mahallesi'ne seyir halinde olan Mustafa Ö. yönetimindeki 16 ASY 498 plakalı minibüs, virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına düştü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün şans eseri hafif sıyrıklarla atlattığı kazada araçta hasar meydana geldi. Araç çekici yardımıyla dere yatağından çıkarılırken inceleme başlatıldı.

İnegöl\'de Minibüs Dereye Devrildi
Kaynak: DHA

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