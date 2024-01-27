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İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Çalışan İşçi, Eline Saplanan Çiviyle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Çalışan İşçi, Eline Saplanan Çiviyle Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çalışan Ali Sultan S., iş yerinde eline saplanan çiviyle hastaneye kaldırıldı. İşçi, tedavi edilmek üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü ve çivisi çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

27.01.2024 - 18:43,
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde çalışan Ali Sultan S. (35), iş yerinde eline saplanan çiviyle gittiği hastanede tedaviye alındı.

Mahmudiye Mahallesi 14'üncü Sokak'taki bir mobilya atölyesinde çalışan Sultan S., tahta paletlere basınçlı tabanca ile çivi çakmaya başladı. Bu sırada Sultan S., bir anlık dalgınlıkla çiviyi sağ eline çaktı. Yaralanan Sultan S., elindeki çivi ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sultan S'nin elindeki çivi çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

İnegöl\'de Mobilya İmalathanesinde Çalışan İşçi, Eline Saplanan Çiviyle Hastaneye Kaldırıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Çalışan İşçi, Eline Saplanan Çiviyle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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