İnegöl\'de Motosiklet Kazası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yenişehir Caddesi'nde seyir halinde olan Nizamettin G. (50) idaresindeki 16 S 6220 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen Alican H. (55) idaresindeki 16 ASH 335 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından Alican H'yi İnegöl Devlet Hastanesine sevk etti.
Alican H'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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