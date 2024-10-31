Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı kırsal Halhalca Mahallesi yolunda, Muhammed Emin S. (30) idaresindeki 34 BSS 270 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Sürücü ve otomobilde bulunan Berat K. (35) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şarampole yuvarlanan otomobil ise çekici yardımıyla çıkarıldı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı - Son Dakika
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