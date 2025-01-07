İnegöl\'de Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kemalpaşa Mahallesi'nde Kadir A. idaresindeki 16 BIP 467 plakalı otomobil ile Muhammed A. yönetimindeki 34 KHR 482 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Kadir A. otomobilde sıkışırken diğer sürücü Muhammed A. ile yolcu konumundaki karısı Kübra A. yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yaralılardan Kadir A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.