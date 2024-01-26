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İnegöl'de Zihinsel Engelli Oğlu Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İnegöl'de Zihinsel Engelli Oğlu Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olayda, zihinsel engelli bir adam tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

İnegöl\'de Zihinsel Engelli Oğlu Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti
26.01.2024 - 19:55,
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde zihinsel engelli oğlu tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kırsal Olukman Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Umut B. (29), henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Şafiye B'yi (56) sırtından bıçakladı.

Kadının bağırması üzerine eve gelen komşuları, kadını kanlar içinde görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Şafiye B'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İnegöl'de Zihinsel Engelli Oğlu Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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