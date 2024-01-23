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İnegöl'deki Mobilya İmalathanesinde Yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Yangın sonucunda imalathanede zarar meydana geldi ve çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

23.01.2024 - 12:26,
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BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından, yaklaşık yarım saatte söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi Çalışkan Sokak'ta faaliyet gösteren 3 katlı mobilya imalathanesinin 3'üncü katında, saat 11.00 sıralarında, yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, iş yerini tahliyede eden işçilerin ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınıp, yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Mobilya imalathanesinde, zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı. (DHA)

İnegöl\'deki Mobilya İmalathanesinde Yangın
Kaynak: DHA
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