Bursa Valiliği, İnegöl Nüfus Müdürlüğünde yaşanan cama kağıt yapıştırma olayıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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Bursa Valiliği, İnegöl Nüfus Müdürlüğünde yaşanan cama kağıt yapıştırma olayıyla ilgili açıklama yaptı

Bursa Valiliği, İnegöl Nüfus Müdürlüğünde yaşanan cama kağıt yapıştırma olayıyla ilgili açıklama yaptı

Bursa Valiliği, İnegöl Nüfus Müdürlüğünde bazı memurların vatandaşlara hizmet verdikleri bölümde aralarındaki cama kağıt yapıştırmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, iddiaların doğru olduğu ve söz konusu kağıtların mevzuat hükümlerine ilişkin notlar içerdiği belirtildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

01.03.2024 14:03  Güncelleme: 14:07
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Bursa Valiliğince, İnegöl Nüfus Müdürlüğünde bazı memurların vatandaşlara hizmet verdikleri bölümde aralarındaki cama kağıt yapıştırmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, bazı basın yayın organlarında, İnegöl Nüfus Müdürlüğünde görevli memurların "vatandaşın yüzünü görmemek için" cama boş kağıt yapıştırdıklarının iddia edildiği belirterek, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu haberle ilgili bankolarda görev yapan personel tespit edilmiş ve söz konusu kağıtların kendilerine bakan yüzünde işlemlerde kullanılan mevzuat hükümlerine ilişkin notların yer aldığı görülmüştür. Söz konusu kağıtlar derhal kaldırılmış olup konunun her boyutuyla araştırılması amacıyla sorumlu yönetici ile personel hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır."

Kaynak: AA

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