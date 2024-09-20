İngiliz Anahtarı Filmi Başlıyor

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Başrollerini Rüştü Onur Atilla, Nilgün Belgün, Kadir Çermik, Can Yılmaz ve Itır Esen'in üstlendiği "İngiliz Anahtarı" filminin çekimleri 26 Eylül'de başlayacak.

Yönetmen koltuğunda Onur Öğden'in oturduğu, senaryosunu Meltem Çitci'nin kaleme aldığı filmin yapımcılığını Leman Kurtcan üstlendi.

Komedi ve aile türündeki yapım, tesisatçı Recep Usta'nın, tamirat için gittiği evde işlenen cinayetin baş şüphelisi olarak tutuklanmasıyla başlayan komik olayları anlatıyor.

Onur Atilla'nın "Recep Usta" rolünü canlandıracağı filmde Hakan Meriçliler, Burak Topaloğlu, Ayşegül Ünsal, Aslıhan Kapanşahin ve Tuna Orhan da rol aldı.

"Senaryoyu okuduğum zaman çok beğendim"

Filme ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan oyuncu Nilgün Belgün, sinemaseverleri heyecanlı bir filmin beklediğini belirterek, "Seyirciyle bağlantılı ilerleyecek bir film. Çok güzel bir film. Ben senaryoyu okuduğum zaman çok beğendim." dedi.

Belgün, senaryoyu beğendiği için rolü kabul ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sadece komik olsun diye yapılan bir film değil. Durum komedisi var içinde. Aslında aynı zamanda polisiye bir film. Oyuncu kadrosu da gayet eğlenceli ve çok tanıdık isimler var. Kadroyu gördükten sonra filmin güzel olacağına inandım."

Oyuncu Itır Esen ise sinemaseverlerin keyifle izleyeceği bir filmin hazırlığında olduklarına işaret ederek, kadroda çok yetenekli oyuncular olduğunu söyledi.

Esen, sinemaseverlerin komedi filmlerine daha çok ilgi gösterdiğinin altını çizerek, "Oğluna çok düşkün bir anneyi canlandırıyorum. Kocasıyla devamlı bu konuda çatışıyor. Uzun yıllardan sonra ilk defa komedi filminde oynuyorum. Benim için de heyecan verici." değerlendirmesinde bulundu.