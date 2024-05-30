İngiliz Ordusu İddialara Göre İsrail'e 60 Askeri Uçuş Yaptı - Son Dakika
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İngiliz Ordusu İddialara Göre İsrail'e 60 Askeri Uçuş Yaptı

İngiliz Ordusu İddialara Göre İsrail\'e 60 Askeri Uçuş Yaptı

İngiliz ordusunun, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırılarından bu yana İsrail'e 60 askeri uçuş gerçekleştirdiği iddia edildi. İngiltere'den yapılan bu uçuşların çoğunluğu, Güney Kıbrıs'ın Limasol kenti yakınlarında bulunan Akrotiri Hava Üssü'nden gerçekleştirildi. Uçuşların amacı belirsizliğini korurken, İngiltere Savunma Bakanlığı, uçuşların İsrail'le diplomatik temaslarda bulunan bakanları ve üst düzey yetkilileri taşımak için kullanıldığını belirtti. Ancak, uçuşlarda taşınan kargolar ve İngiliz askeri personelinin sayısı hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

30.05.2024 20:25
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İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırılarına başlamasından bu yana İngiliz ordusunun, İsrail'e 60 askeri uçuş yaptığı iddia edildi.

???????Askeri ve istihbarat kurumlarının çalışmalarına ilişkin araştırma haberleri yapan İngiliz Declassified UK'in sitesinde yer alan habere göre, İngiltere'den İsrail'e Ekim 2023'ten bu yana yapılan 60 askeri uçuşun çoğunluğu, Güney Kıbrıs'ın Limasol kenti yakınlarında "egemen üs" statüsünde bulunan Akrotiri (Ağrotur) Hava Üssü'nden gerçekleşti.

Bu uçuşların amacı belirsizliğini korurken, 7 Ekim'den önceki 6 ay içinde İsrail'e Akrotiri'den herhangi uçuş kaydı bulunmadığı aktarıldı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, bu ay İsrail'e yapılan her Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) uçuşunun amacı sorulduğunda, "RAF tarafından gerçekleştirilen uçuşların amacı, İsrail'le diplomatik temaslarda bulunan bakanları ve üst düzey yetkilileri taşımak için kullanılan uçakları içermektedir." yanıtı verildi.

Bakanlık, bu uçuşların hangi kargoları taşıdığına dair tam açıklama istendiğinde ise, "7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e inen RAF'a ait uçaklar, diplomatik ve savunma angajmanlarını yürüten bakanlar, yetkililer ve İngiltere Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından ve hayat kurtaran tıbbi malzemelerin taşınması için kullanılmıştır." yanıtını verdi.

Öte yandan, Bakanlık, savunma angajmanının neleri kapsadığı ve bu uçuşlarda kaç İngiliz askeri personelinin İsrail'e taşındığına dair ayrıntılı bilgi de vermedi.

İngiliz hükümeti, İsrail askeri uçaklarına ilişkin bilgiyi "güvenlik" nedeniyle açıklamadı

İskoçya'daki Alba Partisi'nin İngiltere Parlamentosundaki temsilcisi Kenny MacAskill, geçen ay Savunma Bakanı'na ilettiği yazılı soruda, 7 Ekim'den bu yana İsrail Hava Kuvvetlerine ait kaç uçağın İngiliz havalimanı ve üslerini kullandığına ilişkin bilgi talep etmişti.

Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Leo Docherty, talebe ilişkin cevabında, "Savunma Bakanlığı, operasyonel güvenlik nedeniyle yabancı askeri uçakların hareketleri ve operasyonlarıyla ilgili bilgi paylaşmamaktadır." ifadesini kullanmıştı.

Declassified UK'in yaptığı araştırma, İsrail'e ait 9 askeri uçağın Ekim 2023-Şubat 2024 arasında İngiliz pistlerine iniş yaptığını ortaya koymuştu.

Buna göre, İsrail askeri uçakları, Glasgow ve Birmingham'daki havalimanları ile Suffolk ve Oxfordshire'daki askeri üslere iniş yapmıştı.

Declassified'ın sorusunu yanıtlayan İskoçya hükümeti, İsrail Hava Kuvvetlerinin Glasgow Prestwick Havalimanı'nı askeri üs olarak kullanmadığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güney Kıbrıs, Limasol, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiliz Ordusu İddialara Göre İsrail'e 60 Askeri Uçuş Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiliz Ordusu İddialara Göre İsrail'e 60 Askeri Uçuş Yaptı - Son Dakika
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