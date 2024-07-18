İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa ülkeleriyle ilişkileri güçlendireceklerini ve AB ile ilişkileri yeniden düzenleyeceklerini söyledi - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa ülkeleriyle ilişkileri güçlendireceklerini ve AB ile ilişkileri yeniden düzenleyeceklerini söyledi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa ülkeleriyle mevcut ilişkileri güçlendireceklerini ve yeni ilişkiler kuracaklarını belirterek bu bağlamda, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri de yeniden düzenleyecekleri mesajını verdi. Starmer, Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 4'üncü zirvesinin açılışında liderlere hitap etti ve Avrupa'nın sınırlarını korumak için birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Başbakan Starmer, AB ile ilişkileri yeniden düzenlemenin zamanının geldiğini söyleyerek, mevcut ilişkileri güçlendireceklerini ve yeni ilişkiler kuracaklarını belirtti. Ayrıca, paylaşılan değerlere odaklanacaklarını ve birlikte başarabileceklerine inandıklarını ifade etti.

18.07.2024 15:27
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa ülkeleriyle mevcut ilişkileri güçlendireceklerini ve yeni ilişkiler kuracaklarını belirterek bu bağlamda, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri de yeniden düzenleyecekleri mesajını verdi.

Starmer, İngiltere'nin Oxford kenti yakınlarındaki Blenheim Sarayı'nda düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 4'üncü zirvesinin açılışında liderlere hitap etti. Rusya'dan gelen tehdidin Avrupa'nın her yerine ulaştığını söyleyen Starmer, Avrupa'nın sınırlarını korumak için birlikte hareket etmenin ve daha fazlasını yapmanın zamanının geldiğinin altını çizerek bu bağlamda İngiltere ve Avrupa ülkelerinin birlikte çalışmasının önemine işaret etti.

Avrupa ile ilişkileri yeniden düzenlemenin zamanının geldiğini söyleyen Starmer, "İdeolojiyle değil, ülkem için en iyi olanla hareket ediyorum ve bu nedenle mevcut ilişkilerimizi güçlendirecek ve yeni ilişkiler kuracağız. Buna AB ile ilişkilerimizi yeniden düzenlemek de dahil. Zira AB ile İngiltere'nin egemenlik koridorları olarak birlikte çalışmasını, kıtamızda barış, güvenlik ve refah için, tüm halklarımız için güçlü iyilik gücü olarak görüyorum." dedi.

"Aramızdaki farklılıklara değil, paylaştığımız değerlere odaklanacağız"

Başbakan Starmer, hükümetinin, Avrupa ile ilişkilere verdiği önemin altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ortak çıkarlarımızı keşfediyor ve Avrupa yaşamının dokusunu aydınlatan güven ve dostluk bağlarını yeniliyoruz. Bu görev çok acil çünkü güvenliğimiz her gün tehlikede. İngiltere, sizinle çalışmaya hazır dost ve ortak olacak. AB'nin bir parçası değil, Avrupa'nın bir parçası olacak. Aramızdaki farklılıklara değil, paylaştığımız değerlere odaklanacak, bu değerleri savunma kararlılığımızla birleşecek ve birlikte başarabileceklerimizden emin olacağız."

Starmer, konuşmasında düzensiz göçe de değinerek "Bu zirve, yasa dışı göç konusunda yeni yol belirlemek için bir fırsat." ifadesini kullandı.

Zirvede Ukrayna, enerji, demokrasinin korunması ve düzensiz göç konuları ele alınıyor

AB ülkeleri ile Birlik dışındaki Avrupa ülkelerinin oluşturduğu AST'nin 4'üncü zirvesinde, Ukrayna, enerji, demokrasinin korunması ve düzensiz göç konuları ele alınıyor.

Eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in doğum yeri olan, Londra'ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Blenheim Sarayı'nda düzenlenen zirveye, yaklaşık 45 Avrupa ülkesinden devlet veya hükümet başkanı seviyesinde katılım sağlanıyor.

İngiltere Başbakanı Starmer'ın ev sahipliğindeki zirveye katılan liderler arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve İrlanda Başbakanı Simon Harris yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa ülkeleriyle ilişkileri güçlendireceklerini ve AB ile ilişkileri yeniden düzenleyeceklerini söyledi - Son Dakika

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