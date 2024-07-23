İngiltere, Bibby Stockholm gemisini boşaltacak - Son Dakika
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İngiltere, Bibby Stockholm gemisini boşaltacak

İngiltere hükümeti, geçen yıl ağustostan itibaren 500 düzensiz erkek göçmenin yerleştirildiği Bibby Stockholm isimli geminin, Ocak 2025'te boşaltılacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı, sığınmacıların tutulduğu otellere daha az para ödemek için hayata geçirdiği gemilere yerleştirme planından vazgeçtiğini duyurdu. Sığınma başvuruları sistemindeki tıkanıklığı çözmek için oteller ve geçici barınma yerlerinde kalan sığınmacılarla ilgili kararların hızlandırılacağı ve 7,7 milyar sterlin tasarruf edileceği belirtildi.

23.07.2024 17:33
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İngiltere hükümeti, geçen yıl ağustostan itibaren 500 düzensiz erkek göçmenin yerleştirildiği Bibby Stockholm isimli geminin, Ocak 2025'te boşaltılacağını açıkladı.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre 5 Temmuz'da göreve başlayan yeni İngiliz hükümetinin İçişleri Bakanlığı, eski hükümetin sığınmacıların tutulduğu otellere daha az para ödemek için hayata geçirdiği gemilere yerleştirme planından vazgeçtiğini açıkladı.

Açıklamada, sığınma başvuruları sistemindeki tıkanıklığı çözerek oteller ve geçici barınma yerlerinde kalan sığınmacılarla ilgili kararların hızlandırılacağı ve bu kapsamda 10 yılda 7,7 milyar sterlin (Yaklaşık 326 milyar lira) tasarruf edileceği belirtildi.

İngiltere'nin Dorset bölgesindeki Portland limanına demirli 500 kişi kapasiteli "Bibby Stockholm" gemisinin kontratının bittiği kaydedilen açıklamada, geminin Ocak 2025'ten sonra kullanılmayacağı ve bu kapsamda da 20 milyon sterlin (Yaklaşık 850 milyon lira) tasarruf edileceği ifade edildi.

Muhafazakar Partili eski hükümet, otellerde tutulan düzensiz göçmenlerin devlete ait yapılarda ve daha ucuz mekanlarda konaklaması için bir dizi proje hayata geçirmişti.

Bu kapsamda Bibby Stockholm gemisine geçen yılın ağustos ayından itibaren 500 erkek sığınmacı yerleştirmeye başlayan hükümet, geminin yangın ve salgınlara karşı korumasız olduğu eleştirilerine rağmen projeden geri adım atmamıştı.

Gemi, ilk göçmenler yerleştirildikten 4 gün sonra su tesisatında bulunan lejyonella bakterisi nedeniyle boşaltılmış, 19 Ekim'de tekrar düzensiz göçmenleri ağırlamaya başlamıştı.

Bu ay başında göreve gelen İşçi Partisi iktidarı ise göç sorununu kaynağında çözme sözü vererek Orta Doğu ve Afrika'daki projelere 84 milyon sterlinlik fon ayıracağını açıklamıştı.

Hükümet, sığınma taleplerinin uzun süre sonuçsuz kalması nedeniyle sistemde oluşan tıkanıklığı çözerek bir an önce sınır dışı edilmesi gerekenleri ülkeden gönderme sözü de vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere, Bibby Stockholm gemisini boşaltacak - Son Dakika

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