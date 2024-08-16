İngiltere'de aşırı sağcı faaliyetlerde bulunan iki genç terör suçlamasıyla gözaltına alındı

Güncel

İngiltere'de iki gence, aşırı sağcı faaliyetlerde bulundukları şüphesiyle terör suçlaması yöneltildi.

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Rex William Henry Clark ve 19 yaşındaki Sofija Vinogradova'nın "terör eylemlerine hazırlık yapmakla" suçlandığı belirtildi.

Açıklamada, bu kişilerin aşırı sağcı faaliyette bulundukları iddiasıyla gözaltına alındıkları ve terörizmle suçlandıkları ancak bu olayın, Southport'taki bıçaklı saldırı sonrası başlayan aşırı sağın şiddet eylemleriyle bağlantılı olmadığı kaydedildi.

Ayrıca, ateşli silah bulundurduğu şüphesiyle gözaltına alınan Vinogradova'nın, ayrıca terör eylemi gerçekleştiren ya da hazırlayan bir kişi için faydalı olabilecek iki bilgi toplamakla suçlandığı bildirildi.

İki gencin bugün Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılmak üzere gözaltında tutuldukları aktarıldı.