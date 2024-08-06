İngiltere'de Aşırı Sağcı Şiddet Olayları Sonrası Sosyal Medya Gözaltıları

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İngiltere'de polis, ülkedeki aşırı sağcı şiddet olaylarının ardından sosyal medyadan bu tarz paylaşımlar yapan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Sosyal medya platformu Facebook'ta saldırgan yorum yaptığı gerekçesiyle evinde gözaltına alınan kişinin görüntüleri paylaşıldı.

Görüntülerde, İngiliz polisinin, söz konusu kişinin evine giderek, iletişim yasası uyarınca elektronik iletişim ağının uygunsuz kullanımını gerekçe göstererek yaptığı gözaltı işlemi yer aldı.

Görüntüde polisin, bu kişiye, sosyal medyada yaptığı yorumların saldırgan olduğu gerekçesiyle hakkında şikayette bulunulduğunu ve sorgulanmak üzere polis merkezine götürüleceğini söylediği duyuldu.

Ayrıca, 28 yaşındaki Jordan Parlour isimli bir başka kişi de geçen hafta başlayan şiddet olaylarıyla bağlantılı olarak, internette "ırkçı nefreti körükleyen içerik yayınlamakla" suçlandı.

İngiltere'nin Leeds bölgesinde yaşayan Parlour, şiddet olaylarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen suç içerikli paylaşımlar yayınladığı için yargılanan ilk kişi oldu.

Facebook paylaşımlarında ırkçı nefreti kışkırtmayı amaçladığı iddiasıyla suçlanan Parlour'un bugün mahkemeye çıkması öngörülüyor.

53 yaşındaki kadın nefret içerikli paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

Cheshire Polisi de dün yerel saatle 14.00 sularında bir şikayet aldıklarını belirterek, şikayetin Kidsgrove bölgesindeki bir topluluk grubunda yayınlanan mesajın nefret dolu tonuyla ilgili olduğunu duyurdu.

Soruşturmaların ardından, polis memurlarının olayla ilgili olarak Alsager kentinde yaşayan 53 yaşındaki kadını gözaltına aldığı belirtildi.

Olaylar nasıl başladı?

İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da 17 yaşındaki saldırgan, 3 çocuğun öldüğü, 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

Sosyal medyada saldırganın kimliğiyle ilgili yayılan spekülatif haberler sonucu Southport'taki aşırı sağcılar polisle çatışarak Southport İslam Toplumu Camisi'ne taşlı saldırı düzenledi. Burada polisle de çatışan aşırı sağcılar, çok sayıda polisin yaralanmasına neden olurken polis minibüsünü de ateşe verdi. Southport'taki olaylar nedeniyle 53 polis ve 3 polis köpeği yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Aşırı sağcı şiddet olayları, 2 Ağustos'ta ülkenin doğu kıyısındaki Sunderland'e sıçradı. Kentteki Masjid-e Anwaar-e Madinah Camisi'nin dışında toplanan aşırı sağcı kalabalık polisle çatıştı. Kalabalık, kentteki polis karakolunu ateşe verirken bazı kamu kuruluşlarını da yakmak istedi. Yaşananlar nedeniyle 3 polisin yaralandığı kentte 10 aşırı sağcı gözaltına alındı.

Sunderland'le aynı gün Hartlepool, Liverpool, Glasgow ve Dover'de de aşırı sağcılar, kent meydanlarında ve camilerin önlerinde toplandı.

3 Ağustos'ta Bristol, Hull, Blackpool, Stoke-on-Trent ve Blackburn'ün de aralarında bulunduğu yaklaşık 20 İngiliz kentiyle Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki 4 farklı noktada aşırı sağcılar sokaklara indi. Bu kentlerde göçmenlere ait iş yerleri, camiler, polis araçları ve çevik kuvvet memurlarına saldıran 92 aşırı sağcı gözaltına alındı.

4 Ağustos'ta Weymouth, Middlesbrough ve Rotherham kentlerinde toplanan aşırı sağcılar, yine göçmenleri ve Müslüman toplumu hedef aldı. Rotherham'da düzensiz göçmen ve sığınmacıların tutulduğu otelin önünde bir araya gelen aşırı sağcılar, binaya taş ve sandalye gibi yabancı maddeler attı.

Bu kentlerde aşırı sağcılar, yer yer karşıt görüşlü gruplar, dini ve ticari yapıları korumaya çalışanlarla da karşı karşıya geldi. Özellikle Hull ve Stoke-on-Trent'te iki aşırı sağcının bıçaklandığı haberi, olayların şiddetlenmesine neden olurken polis, bu haberlerin yalan olduğunu duyurdu. Blackpool ve Manchester'da eylemlerin sona ermesi çağrısı yapan polis, yeniden toplanmayı da yasakladı.