İngiltere'de Gizli Liste Skandalı

İngiltere Savunma Bakanlığının, Afganistan'dan tahliye edilebilecek 20 bine yakın Afgan ve ailelerinin bilgilerini içeren listeyi yanlışlıkla paylaştığı ortaya çıktı.

İngiltere medyasında yer alan habere göre bir Savunma Bakanlığı personeli, Şubat 2022'de İngiltere'ye getirilebilecek 150 kişilik bir listeyi e-postayla göndermek isterken yanlışlıkla ülkeye getirilebilecek 18 bin 714 Afgan'ın ve ailesinin isim ve iletişim bilgilerini paylaştı.

Bu hata, ancak Ağustos 2023'te fark edildi. Hükümet, hataya ilişkin "Süper tedbir kararı" uygulayarak hem bilgilere hem de tedbire ilişkin gizlilik kararı aldı.

Bilgilerin ifşasının ardından hükümet, Taliban'ın da bilgilere erişmiş olabileceği şüphesiyle 5 binin üzerinde Afgan ve aile üyesini İngiltere'ye getirdi.

Yüksek Mahkemenin bugün gizlilik kararını kaldırdığını açıklamasıyla, olay ilk kez kamuoyu tarafından duyuldu.

Mahkemenin kararının ardından hükümet, İngiltere adına çalışmış Afganları İngiltere'ye yerleştirmeyi öngören programın şu ana kadar 400 milyon sterline (Yaklaşık 22 milyar lira) mal olduğunu, bir o kadar daha harcanmasının gündemde olduğunu açıkladı.

Hükümet, ismi ifşa olanların da konudan bugün itibarıyla haberdar olduğunu bildirdi.

Savunma Bakanı özür diledi

Savunma Bakanı John Healey ise parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında yaptığı açıklamada, "3 yıl önceki hükümet döneminde yaşanmış olsa da bugün bilgileri ifşa olanlardan hükümet adına özür diliyorum. Gölge Savunma Bakanının da eski bir bakan olarak bana katılacağını düşünüyorum." dedi.

Kurumsal bir hata yapıldığını kaydeden Healey, adı ifşa olduğu için hedef alınanlara ilişkin bilgi bulunmadığını belirtti.

İngiltere'nin göçmen sayılarına yer verilen hükümet açıklamaları içinde ifşa olduğu için İngiltere'ye getirilenlerin de yer aldığını anlatan Healey, partisi muhalefetteyken, kendisinin de gölge Savunma Bakanıyken olaydan haberdar olduğunu ifade etti.

Healey, eski hükümet döneminde alınan süper tedbir kararının hesap verme mekanizmalarını devre dışı bırakarak denetim boşluğu oluşturduğunu da vurguladı.

Sığınma başvurusu reddedilen Afgan, listeyi ifşa etmek istedi

The Times editörü Larisa Brown, olayın nasıl yaşandığına ilişkin detayları paylaştı. Brown'ın edindiği bilgilere göre Şubat 2022'de Savunma Bakanlığı Regent's Park yerleşkesinde Özel Kuvvetler Komutanı Gwyn Jenkins'e bağlı çalışan bir asker, Afgan Özel Kuvvetler çalışanlarının listesini oluşturmakla görevlendirildi.

Bu çalışmada oluşturulan 150 kişilik listeyi İngiltere'de bulunan ve kendisine yardım eden bazı Afgan Özel Kuvvetler mensuplarına göndermek isteyen asker, hatayla 20 bine yakın Afgan personel ve aile üyesinin bilgilerini e-posta ile gönderdi.

İngiliz asker, aynı listeyi Şubat 2022'de bir kere daha e-postayla gönderirken isimleri alan Afgan personel de yardım almak için listeleri Afganistan'daki meslektaşlarına yolladı.

Listede adı bulunan bir Afgan ise sığınma talebinin reddedilmesinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımla elinde liste olduğunu duyurdu.

Mahkeme kayıtlarında "İsimsiz kullanıcı" olarak anılan Afgan asker, İngiltere hükümetinin uğraşları sonucu 4 gün sonra paylaşımını sildi.

Savunma Bakanlığına göre bilgilere kimin sahip olduğu henüz bilinmemekle birlikte Taliban'ın bilgilere sahip olmadığına inanılıyor.

İşlemleri sürenlerle birlikte yaklaşık 7 bin Afgan ve ailesinin İngiltere'ye getirilmesi bekleniyor.