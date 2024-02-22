İngiltere\'de Hamas Saldırısından Sonra Müslüman Karşıtı Nefret Vakaları 3 Kat Arttı

İngiltere'de, Hamas'ın İsrail sınırını geçerek gerçekleştirdiği 7 Ekim 2023'teki saldırıdan sonraki 4 ayda Müslüman karşıtı nefret vakalarının 3 kattan fazla arttığı bildirildi.
Ülkede Müslüman karşıtı olayları ve nefret suçlarını izleyen sivil toplum kuruluşu Tell Mama'dan yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten 7 Şubat 2024'e kadar İngiltere'de Müslüman karşıtı 2 bin 10 vaka kaydedildiği belirtildi.
Açıklamada, bu sayının, 2011'de Tell Mama'nın kurulduğu tarihten bu yana 4 ayda tespit edilen "en yüksek vaka sayısı" olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.
Müslüman karşıtı vakaların 901'inin çevrim dışı, 1109'unun ise çevrim içi gerçekleştiği belirtilen açıklamada, bir yıl önceki aynı zaman diliminde (7 Ekim 2022-7 Şubat 2023 tarihlerinde) 310 çevrim dışı ve 290 çevrim içi vaka kaydedildiği belirtildi.
Vakalar türleri bakımından incelendiğinde bunların 535'inin taciz, 77'sinin tehdit, 83'ünün saldırı, 79'unun vandalizm, 69'unun ayrımcılık vakası, 39'unun nefret söylemi ve 19'unun Müslüman karşıtı yayın olduğu bilgisi verilen açıklamada, vakaların birinde Müslüman bir ailenin, evlerinin kapısına "Hamas" yazılarak hedef alındığı bildirildi.
Açıklamada, "Bu vakaların yüzde 65'inden fazlasında saldırıların hedefi kadınlar olmuştur. Bu da bir kez daha göstermektedir ki bu süre zarfında Müslüman karşıtı nefretin en büyük yükünü Britanyalı Müslüman kadınlar çekmiştir." ifadesi kullanıldı.
"Siyasi liderler, antisemitizm gibi Müslüman karşıtı nefret için de net mesaj vermeli"
Tell Mama Direktörü Iman Atta, "Müslüman karşıtı nefretteki bu artış kabul edilemez ve siyasi liderlerin, antisemitizm gibi Müslüman karşıtı nefretin de ülkemizde kabul edilemez olduğuna dair net mesaj vermek üzere seslerini yükseltmelerini umuyoruz." dedi.
Atta, nefrete yer olmadığının altını çizerek, "Hepimizin toplumlarımızda ve ülkemizde kendimizi değerli ve güvende hissetmemiz için toplumlar arasındaki bağları sürdürmemiz, beslememiz ve korumamız her zamankinden daha önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Güncel › İngiltere'de Hamas Saldırısından Sonra Müslüman Karşıtı Nefret Vakaları 3 Kat Arttı - Son Dakika
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 yenildiği maç sonunda iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlik yaşandı. Okan Buruk, kırmızı kart gördü.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta Sparta Praglı taraftarlar, ''Çek aslanı Türk etine aç'' şeklinde skandal bir pankart açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre Çocuklar Duymasın başta olmak üzere birçok dizi ve filmin hem senarist hem de yapımcılığını yapan Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı mücadele Exxen platformunda yayımlandı. Ancak, maç sırasında yaşanan donma ve kesilmeler nedeniyle Exxen kullanıcıları Acun Ilıcalı'yı sert bir şekilde eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet etti. Erdoğan, öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyledi.
Baykar tarafından üretilen Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 ile ilk atış testinde deniz üstünde seyreden hareketli hedefi başarıyla imha etti. Yapılan açıklamada, Türk savunma sanayinin önemli bir eşiği geçtiği belirtildi.
İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinin merkezinde farklı bloklardan oluşan 14 katlı apartmanda yangın çıktı. Tüm bloklar küle dönerken şu ana kadar 13 kişi yaralandı. 130'dan fazla dairenin bulunduğu belirtilirken, yangın hala söndürülemedi. Başbakan Pedro Sanzhez yangınla ilgili, ''Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım.'' ifadelerini kullandı.
Nükleer çatışma riskine neden olmakla suçladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ''Manyak o... ç..u'' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a, Rus liderden yanıt geldi. Putin, devlet kanalına verdiği demeçte kinayeli bir değerlendirme yaparak, '''Her başkanla çalışırız' dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?