İngiltere'de Monarşi Karşıtı Grup, Kral Charles'ı Protesto Etti

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İngiltere'de monarşi karşıtı Republic grubu, parlamentonun resmi açılış töreni öncesinde Kral 3. Charles ve monarşi yönetimini protesto etti.

Kral Charles, parlamentonun resmi açılış töreni ve Lordlar Kamarası oturumuna katılmak ve hükümet programını okumak üzere Kraliçe Camilla ve atlı muhafız birlikleri eşliğinde, halkı selamlayarak parlamento binasına gitti.

Bu sırada Parlamento binasının karşısında toplanan Republic grubu üyeleri, Kral Charles'ı ve beraberindekileri protesto etti.

Grup üyeleri, "Benim kralım değil", "Tacınla birlikte yıkıl" ve "Monarşiyi kaldır" yazılı pankartlar açarken Kral'ı, geçişi sırasında yuhaladı.

Republic grubunun karşısında yer alan vatandaşlar ise Kral'ı alkışlarken grup üyelerine tepki gösterdi.

Grup, Kral'ın Lordlar Kamarası'nda yaptığı açılış konuşmasının ardından saraya dönüş yolunda da protestolarını sürdürdü.

10 Filistin destekçisi eylemci de gözaltına alındı

İngiltere hükümetinin Gazze tutumunu protesto etmek isteyen "Youth Demand" isimli Filistin destekçisi grup ise Kral'ın geçişi esnasında eylemlerini yapmadan önce gözaltına alındı.

Londra Metropolitan Polisi, 10 Filistin destekçisi eylemcinin, protesto öncesi toplandığı kafede gözaltına alındığını açıkladı.

"Monarşinin parlamentomuzdaki rolünü protesto etmek için buradayız"

AA muhabirine konuşan Republic hareketi lideri Graham Smith, "Bugün, monarşiyi ve monarşinin parlamentomuzdaki rolünü protesto etmek için buradayız. Ayrıca ülkedeki herkesin monarşiyi desteklemediğini ve ona karşı yükselen bir muhalefet olduğunu göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Smith, Kral Charles'ı her yerde protesto ettiklerini hatırlatarak "Eminim ki bizi kesinlikle duydu. Bize alıştı. Nereye gitse büyük ihtimalle sarı pankartlarımızla bizi görüp protestolarımızı duyuyor." dedi.

Youth Demand üyelerinin gözaltına alınmasına da değinen Smith, "Bu ülkenin protesto yasalarında ciddi bir sorun var." değerlendirmesinde bulundu.