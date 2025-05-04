İngiltere'de Terör Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika
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İngiltere'de Terör Operasyonu: 8 Gözaltı

İngiltere'de terörle mücadele kapsamında 7'si İranlı 8 kişi gözaltına alındı, operasyonlar sürüyor.

04.05.2025 17:10
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İngiltere'de iki ayrı terörle mücadele operasyonunda 7'si İran uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

Londra Metropolitan Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, 8 kişi iki ayrı terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Polis, ilk operasyon kapsamında "belirli bir mekanı hedef alma" planlarıyla ilişkili 5 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerden 4'ünün İran vatandaşı olduğu bildirildi, 1 kişinin uyruğu ise henüz tespit edilmedi. Bu kişilerin, terör eylemi hazırlığı şüphesiyle gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Londra polisi, söz konusu operasyonun ilgili mekanın güvenliğini sağlamak amacıyla devam ettiğini kaydetti.

Diğer 3 İran vatandaşı ise başkent Londra'da ulusal güvenlik yasaları kapsamında yapılan başka bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Polis, iki operasyonun birbirinden bağımsız olduğunu ve diğer 5 kişinin gözaltına alınmasıyla bağlantılı olmadığını belirtti.

"Ulusal güvenliği korumak hükümetin birinci görevi"

Polis yetkilileri, soruşturmanın hala erken aşamalarda olduğunu ve daha fazla bilgi edinmek amacıyla araştırmaların sürdüğünü duyurdu.

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, polis ve güvenlik hizmetlerine teşekkür ederek, "Bunlar, ulusal güvenlik tehditlerine verdiğimiz tepkiyi uyarlama ihtiyacımızın devam ettiğini gösteren ciddi olaylardır." ifadesini kullandı.

Bakan Cooper, ulusal güvenliği korumanın, hükümetin birinci görevi olduğunu vurgulayarak, "Polisimiz ile güvenlik birimlerimiz hayati önem taşıyan çalışmalarında hükümetimizin tam desteğine sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'de Terör Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika

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