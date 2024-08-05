İngiltere'deki şiddet olaylarına karşı Türk toplumuna tedbirli olma çağrısı

Güncel

İngiliz Türk Birliği (BTA) Başkanı Murat Şükrü Acar, İngiltere'de aşırı sağcıların şiddet olaylarının ardından bu ülkede yaşayan Türk halkına, toplumsal barışı ve huzuru korumak adına provokasyonlara kapılmadan birlik içinde hareket etmeleri çağrısında bulundu.

BTA Başkanı Acar, yaptığı yazılı açıklamada, aşırı sağcıların şiddet olayları nedeniyle Türk toplumuna sağduyulu ve tedbirli olmaları tavsiyesinde bulundu.

Son günlerde İngiltere'nin birçok şehrinde yaşanan endişe verici olayların herkesi derin üzüntüye sevk ettiğini belirten Acar, Southport'ta meydana gelen trajik olaylar ve ardından başlayan aşırı sağcı şiddet eylemlerinin, toplumda huzursuzluk ve güvensizlik yarattığını dile getirdi.

Acar, bu zor zamanlarda birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha hatırlanması gerektiğinin altını çizerek, Başbakan Keir Starmer ve hükümet yetkililerinin, bu tür şiddet olaylarının önüne geçmek ve toplum düzenini sağlamak için ciddi adımlar attığını vurguladı.

Polis güçlerinin ülke genelinde güvenliği artırmak ve olası yeni eylemleri önlemek için çalışmalarını sürdürdüğüne işaret eden Acar, bu çabaların yanı sıra Türk toplumuna da önemli görevler düştüğünü bildirdi.

Acar, "Toplumumuzun her bireyi, bu tür provokasyonlara karşı sağduyulu olmalı ve birbirimize kenetlenmeliyiz. Unutmayalım ki birlikte hareket ettiğimiz sürece bu tür tehditlerin üstesinden gelmemiz daha kolay olacaktır." ifadelerini kullandı.

Özellikle gençleri bu konuda bilinçlendirmek ve sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere karşı dikkatli olmalarını sağlamanın, bu dönemde atabilecek en önemli adımlardan biri olduğunu vurgulayan Acar, "Toplumsal barışımızı ve huzurumuzu korumak adına provokasyonlara kapılmadan birlik içinde hareket etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hem kendimizi hem de komşularımızı koruyabiliriz"

Acar, İngiltere'deki Türk toplumunun tarih boyunca zorlukların üstesinden gelmeyi başardığını hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün de aynı dayanışma ve birlik ruhuyla hareket ederek, hem kendimizi hem de komşularımızı koruyabiliriz. Camilerimizde ve derneklerimizde güvenlik önlemlerini artırarak, topluluklarımızın güvenliğini sağlamak için hep birlikte çalışmalıyız. Londra Büyükelçimiz Osman Koray Ertaş'ın da yaptığı basın açıklamasında da belirttiği üzere 'Vatandaşlarımızın, yerel basın-yayın kuruluşlarını yakından izlemeleri ve Birleşik Krallık makamları ile Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmelerini tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımız ihtiyaç halinde, 7/24 esasıyla çalışan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne (+44 203 608 80 90 ve +90 312 292 29 29) ve Londra Büyükelçiliğimiz ile Birleşik Krallık'taki üç başkonsolosluğumuza ulaşmaları mümkündür.'"

Acar, İngiltere'de yaşayan tüm Türk toplumunu, sağduyu ve hoşgörüyle hareket etmeye çağırarak, "Hep birlikte, barış ve güven içinde yaşayabileceğimiz toplum için çalışacağımızdan hiç şüphem yok. Birlikte güçlü, birlikte daha güvendeyiz." ifadelerini kullandı.

Olaylar nasıl başladı?

İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da 17 yaşındaki saldırgan, 3 çocuğun öldüğü, 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

Sosyal medyada saldırganın kimliğiyle ilgili yayılan spekülatif haberler sonucu Southport'taki aşırı sağcılar polisle çatışarak Southport İslam Toplumu Camisi'ne taşlı saldırı düzenledi. Burada polisle de çatışan aşırı sağcılar, çok sayıda polisin yaralanmasına neden olurken polis minibüsünü de ateşe verdi. Southport'taki olaylar nedeniyle 53 polis ve 3 polis köpeği yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Aşırı sağcı şiddet olayları, 2 Ağustos'ta ülkenin doğu kıyısındaki Sunderland'e sıçradı. Kentteki "Masjid-e Anwaar-e Madinah" Camisi'nin dışında toplanan aşırı sağcı kalabalık polisle çatıştı. Kalabalık, kentteki polis karakolunu ateşe verirken bazı kamu kuruluşlarını da yakmak istedi. Yaşananlar nedeniyle 3 polisin yaralandığı kentte 10 aşırı sağcı gözaltına alındı.

Sunderland'le aynı gün Hartlepool, Liverpool, Glasgow ve Dover'de de aşırı sağcılar, kent meydanlarında ve camilerin önlerinde toplandı.

3 Ağustos'ta Bristol, Hull, Blackpool, Stoke-on-Trent ve Blackburn'ün de aralarında bulunduğu yaklaşık 20 İngiliz kentiyle Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki 4 farklı noktada aşırı sağcılar sokaklara indi. Bu kentlerde göçmenlere ait iş yerleri, camiler, polis araçları ve çevik kuvvet memurlarına saldıran 92 aşırı sağcı gözaltına alındı.

4 Ağustos'ta Weymouth, Middlesbrough ve Rotherham kentlerinde toplanan aşırı sağcılar, yine göçmenleri ve Müslüman toplumu hedef aldı. Rotherham'da düzensiz göçmen ve sığınmacıların tutulduğu otelin önünde bir araya gelen aşırı sağcılar, binaya taş ve sandalye gibi yabancı maddeler attı.

Bu kentlerde aşırı sağcılar, yer yer karşıt görüşlü gruplar, dini ve ticari yapıları korumaya çalışanlarla da karşı karşıya geldi. Özellikle Hull ve Stoke-on-Trent'te iki aşırı sağcının bıçaklandığı haberi, olayların şiddetlenmesine yol açarken polis, bu haberlerin yalan olduğunu duyurdu. Blackpool ve Manchester'da eylemlerin sona ermesi çağrısı yapan polis, yeniden toplanmayı da yasakladı.