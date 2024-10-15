İngiltere'den 63 Milyar Sterlinlik Yatırım Planı

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LONDRA, 15 Ekim (Xinhua) -- İngiltere, 63 milyar sterlin (82,3 milyar ABD doları) değerinde özel yatırım planı açıkladı. İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'in Pazartesi günü duyurduğu plana göre yaklaşık 38.000 yeni istihdam yaratılacak. Özel yatırım planı, geçen yılın yatırım miktarını iki katına çıkaracak.

Reeves Uluslararası Yatırım Zirvesi'nde, Ulusal Varlık Fonu'nun genişletileceğini ve bir önceki hükümet tarafından kurulan mevcut İngiltere Altyapı Bankası ile birleştirileceğini duyurdu.

Leeds merkezli yeni birleşik kuruluş, temiz enerji ve büyüme sektörlerini destekleyecek.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ekonomik büyümeye liderlik etme kararlılıklarını vurgulayarak, bunu "yatırımın etkileyici gücüyle" başaracaklarını söyledi.

Zirvede ayrıca altyapı ve teknoloji sektörlerinde önemli taahhütler açıklandı. Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, İngiltere'nin ülke çapında ekonomik büyümeyi teşvik etme kararlılığını dile getirdi.

Reynolds, yakında açıklanacak olan Sanayi Stratejisi'nin, ülkenin inovasyon ve iş yaratmada lider olabilmesi için gerekli güveni sağlayacağını da sözlerine ekledi.