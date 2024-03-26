İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Moskova'daki terör saldırısının arkasında Batı ve Ukrayna iddialarını reddetti - Son Dakika
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İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Moskova'daki terör saldırısının arkasında Batı ve Ukrayna iddialarını reddetti

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Moskova'daki terör saldırısının arkasında Batı ve Ukrayna'nın bulunduğu iddialarını 'saçmalık' olarak nitelendirdi. Cameron, ABD'nin DEAŞ'ın sorumluluğunu açıkça ortaya koyan açıklamalarını desteklediklerini belirtti. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov ise saldırının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna olduğunu öne sürmüştü.

26.03.2024 22:53  Güncelleme: 22:54
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Rusya'nın, Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen terör saldırısının arkasında Batı ve Ukrayna'nın bulunduğu iddialarını "saçmalık" olarak niteledi.

Cameron, X hesabından yaptığı paylaşımda, Moskova'daki terör saldırısının arkasında Batı ve Ukrayna'nın olduğu yönündeki iddiaların tamamen "saçmalık" olduğunu belirtti.

Bakan Cameron, "Bu saldırının tek sorumlusunun DEAŞ olduğunu açıkça ortaya koyan ABD'nin açıklamalarını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Rus istihbaratı: Moskova'daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna var

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın bulunduğunu öne sürmüştü.

Terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın olup olmadığına yönelik bir soruyu cevaplandıran Bortnikov, "Bunun böyle olduğunu düşünüyoruz. Zaten elimizdeki faturadan bahsediyoruz. Bu genel bir bilgi ama onların da çok büyük kazancı var." ifadelerini kullanmıştı.

Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 139 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, olayda 100'den fazla yaralı olduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Moskova'daki terör saldırısının arkasında Batı ve Ukrayna iddialarını reddetti - Son Dakika

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