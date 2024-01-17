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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Gazze'de insani ara verilmesi çağrısında bulundu - Son Dakika
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Gazze'de insani ara verilmesi çağrısında bulundu

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsviçre'deki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Gazze'deki çatışmanın en kısa sürede sona ermesini ve insani ara verilmesini istediğini belirtti. Cameron, Gazze'ye yardımların girebilmesi ve rehinelerin çıkarılabilmesi için acil insani araya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Gazze\'de insani ara verilmesi çağrısında bulundu
17.01.2024 - 20:27,  Güncelleme: 20:29
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Gazze'de "insani ara" verilmesine ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu çatışmanın mümkün olan en kısa sürede sona ermesini istiyoruz. Uzun bir süre, gereğinden fazla devam etmesini istemiyoruz." dedi.

Cameron, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında katıldığı oturumda konuştu.

Oturumda, Cameron'a, "(Gazze'de) Sürdürülebilir ateşkes çağrısında bulundunuz ancak acil ateşkes çağrısında bulunmadınız. Bu konuda nerede duruyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Bakan Cameron, "Bu çatışmanın mümkün olan en kısa sürede sona ermesini istiyoruz. Uzun bir süre, gereğinden fazla devam etmesini istemiyoruz." yanıtını verdi.

Gazze'ye yardımların girebilmesi ve rehinelerin çıkarılabilmesi için her şeyden önce "acil insani araya" ihtiyaç olduğunu vurgulayan Cameron, "Bence asıl önemli soru, 'Bunu görmek istediğimiz sürdürülebilir ateşkese dönüştürmenin bir yolu var mı?'" ifadesini kullandı.

???????- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 448 Filistinli öldürüldü, 61 bin 504 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 193'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 529 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan, İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 362 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 162 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Gazze'de insani ara verilmesi çağrısında bulundu - Son Dakika


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