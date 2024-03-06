İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'e Gazze'ye yardım akışının artırılması için baskı yapıyor

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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'la görüşmesinde Gazze'ye yardımların artırılması konusunda baskı yaptığını belirterek, "Ancak sahada gelişme göremiyoruz." ifadesini kullandı.

Cameron, Gantz'la bugün Londra'da yaptığı görüşmeye ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

Paylaşımında "Filistinliler büyüyen bir insani krizle karşı karşıya." diyen Cameron, Gantz'la görüşmede daha fazla yardımın Gazze'ye girişi ve esirlerin çıkışını sağlamak üzere çatışmalara "insani ara" verilmesini tartıştıklarını kaydetti.

Bakan Cameron, "İsrail'e bir kere daha yardım akışının artması konusunda baskı yaptım. Ancak sahada gelişme göremiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bu durumun değişmesi gerektiğini belirten Cameron, "Çatışmalara acil insani ara verilmesi, Gazze'de yardım dağıtım kapasitesinin artırılması, kara ve deniz yoluyla daha fazla yardım koridorunun açılması, barınma ve altyapı onarımı için kritik önem taşıyan malzemeler de dahil olmak üzere, Gazze'ye girmesine izin verilen insani yardım türlerinin genişletilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

David Cameron, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a askeri saldırı ihtimalinin de "endişe verici" olduğuna vurgu yaparak, paylaşımında, "İngiltere, İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyor. Ancak Gazze'de işgalci güç olarak İsrail'in sivillerin yardıma ulaşmasını sağlama sorumluluğu var. Bu sorumluluğun, İngiltere olarak İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uygun hareket edip etmediğini değerlendirmemize sebep olacak sonuçları da var." ifadelere yer verdi.