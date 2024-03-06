İngiltere'de Kuzey İrlanda'daki terör tehdidi seviyesi düşürüldü

İngiltere'nin Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Bakanı Chris Heaton-Harris, iç istihbarat teşkilatı MI5'in Kuzey İrlanda'daki terör tehdidi seviyesini "ciddi"den "önemli"ye düşürdüğünü bildirdi.
Heaton-Harris, yaptığı yazılı açıklamada, MI5'in son istihbarat bilgilerini değerlendirerek bağımsız şekilde Kuzey İrlanda'daki terör tehdidi seviyesini düşürdüğünü belirtti.
Bakan Heaton-Harris, MI5'in Kuzey İrlanda'da terör tehdidi seviyesinin, saldırı gerçekleşmesi ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğu anlamına gelen "ciddi"den, saldırı gerçekleşme ihtimalinin muhtemel olduğu anlamına gelen "önemli" seviyesine düşürdüğünü ifade etti.
Tehdit seviyesinin düşürülmesinde Kuzey İrlanda polisinin ve istihbarat servisinin önemli rolü bulunduğunun altını çizen Heaton-Harris, seviye düşmesine rağmen halkı herhangi bir olumsuz durumda polise bilgi vermeye çağırdı.
Kuzey İrlanda'da terör seviyesi 2010-2022 döneminde 12 yıl boyunca "ciddi" seviyesinde bulunurken, 2022'de "önemli" seviyesine düşürülmüştü.
Ancak 2023'ün şubat ayında bir polis memurunun silahlı saldırıya uğramasından bir ay sonra, mart ayında tehdit seviyesi tekrar "ciddi"ye yükseltilmişti.
"Ciddi" saldırının kuvvetle muhtemel görüldüğüne işaret ediyor
İngiltere'de "kritik", "ciddi", "önemli", "orta" ve "düşük" olmak üzere 5 tehdit seviyesi bulunuyor.
"Kritik" seviyesi, her an bir terör saldırısı olabileceğine dair somut bir istihbaratın olduğu anlamına gelirken; "ciddi" seviyesi, böyle bir istihbarat olmamakla saldırının kuvvetle muhtemel görüldüğünü gösteriyor.
Tehdit seviyesi, Müşterek Terörizm Analiz Merkezince (JTAC) belirleniyor. MI5'in bünyesinde çalışmalarını yürüten JTAC; polis, hükümet ve bazı güvenlik kurumlarında görev yapan terörle mücadele uzmanlarından oluşuyor.
Kuzey İrlanda'daki silahlı gruplar varlıklarını sürdürüyor
İngiltere, İrlanda'nın bağımsızlığı için mücadele veren İrlanda Cumhuriyetçi Ordusunun (IRA) terör eylemlerinin hedefi olmuştu.1920'li yıllarda İrlanda Adası ikiye bölünmüş, Kuzey İrlanda İngiltere'nin parçası olmayı sürdürürken, Güney kademeli olarak İrlanda Cumhuriyeti adı altında bağımsızlığını kazanmıştı.
İngiltere, 1960'lı yılların sonundan 1999'da yürürlüğe giren Belfast Anlaşması'na kadar İrlanda kaynaklı ayrılıkçı terör örgütünün saldırılarına sahne olmuştu.
Barış anlaşmasının ardından IRA kademeli olarak silah bırakırken, örgüt içinden şiddeti sürdürmek isteyen yeni gruplar IRA ile bağlantılı adlar altında eylemlerini sürdürmüştü.
Ocak 2019'da Ian Ogle adlı bir işçi İngiltere'ye sadakati savunan Ulster Savunma Birliği (UDA) örgütü, nisanda da gazeteci Lyra McKee Yeni IRA örgütü tarafından öldürülmüştü.
Ayrıca yine aynı yıl Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentindeki mahkeme binası önünde bombalı saldırı düzenlenmiş, olayı Yeni IRA üstlenmişti.
Bölgede, 29 Mart 2021'de de Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit anlaşması gereği Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık'ın geri kalanı arasında ticarete sınırlama getiren düzenlemeye karşı çıkan birlik yanlısı Protestanlar, yeniden sokağa çıkmış ve şiddet olayları meydana gelmişti.
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