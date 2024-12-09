İngiltere Suriyeli Sığınmacı Taleplerini Askıya Aldı

İngiltere, Suriyelilerin sığınma taleplerine ilişkin kararların askıya alındığını açıkladı.
İngiliz medyasına konuşan İçişleri Bakanlığı sözcüsü, "Bakanlık, mevcut durumu değerlendirirken Suriyelilerin sığınma talepleriyle ilgili kararları da askıya aldı." ifadesini kullandı.
Sözcü, ortaya çıkan sorunların çözümü için sığınma talepleriyle ilgili şartların sürekli gözden geçirildiğini belirtti.
İngiltere'nin kararı, bazı Avrupa ülkelerinin benzeri adımlar atmasının ardından geldi.
Sivil toplum örgütü Refugee Council verilerine göre, Şubat 2021 itibarıyla İngiltere'ye 20 binden fazla Suriyeli yerleştirildi.
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