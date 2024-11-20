İngiltere ve Moldova İşbirliğini Güçlendiriyor

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İngiltere ile Moldova, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla düzensiz göç, savunma ve güvenlik alanlarında yeni anlaşmalar imzaladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Moldova'nın başkenti Kişinev'e resmi ziyarette bulundu.

Lammy'nin ziyareti kapsamında, İngiltere ile Polonya arasında düzensiz göçle mücadeleye yönelik yeni Geri Kabul Anlaşması ile Savunma ve Güvenlik Ortaklığı Anlaşması imzalandı. Geri Kabul Anlaşması, İngiltere'ye yasa dışı yollarla ülkeye giren Moldovalıların hızlı şekilde tespit edilerek ülkelerine geri gönderilmesini sağlayacak.

Moldova'nın dış tehditlere karşı direncini artırmak amacıyla imzalanan Savunma ve Güvenlik Ortaklığı Anlaşması da bu ülkenin egemenliğini ve güvenliğini destekleyerek Rusya karşısında Ukrayna ile dayanışmayı güçlendirecek.

Ziyaret kapsamında, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu tarafından da kabul edilen Lammy, görüşmede, Rusya kaynaklı hibrit tehditlere karşı direnci artırmak ve yolsuzlukla mücadele için ülkesinin Moldova'ya desteğini sunacağını söyledi.

"Moldova, İngiltere için hayati güvenlik ortağıdır"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Lammy, Moldova'nın, ülkesi için hayati güvenlik ortağı olduğunu belirtti.

Lammy, "Rus saldırganlığına karşı dayanıklılıklarını güçlendirmek ve İngiliz sokaklarını güvende tutmak için düzensiz göçle ilgili iş birliğimizi derinleştiriyor ve yeni bir Savunma ve Güvenlik Ortaklığı başlatıyoruz." ifadesini kullandı.