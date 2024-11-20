İngiltere ve Moldova İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İngiltere ve Moldova İşbirliğini Güçlendiriyor

İngiltere, Moldova ile düzensiz göç ve savunma alanında yeni anlaşmalar imzaladı.

20.11.2024 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere ile Moldova, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla düzensiz göç, savunma ve güvenlik alanlarında yeni anlaşmalar imzaladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Moldova'nın başkenti Kişinev'e resmi ziyarette bulundu.

Lammy'nin ziyareti kapsamında, İngiltere ile Polonya arasında düzensiz göçle mücadeleye yönelik yeni Geri Kabul Anlaşması ile Savunma ve Güvenlik Ortaklığı Anlaşması imzalandı. Geri Kabul Anlaşması, İngiltere'ye yasa dışı yollarla ülkeye giren Moldovalıların hızlı şekilde tespit edilerek ülkelerine geri gönderilmesini sağlayacak.

Moldova'nın dış tehditlere karşı direncini artırmak amacıyla imzalanan Savunma ve Güvenlik Ortaklığı Anlaşması da bu ülkenin egemenliğini ve güvenliğini destekleyerek Rusya karşısında Ukrayna ile dayanışmayı güçlendirecek.

Ziyaret kapsamında, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu tarafından da kabul edilen Lammy, görüşmede, Rusya kaynaklı hibrit tehditlere karşı direnci artırmak ve yolsuzlukla mücadele için ülkesinin Moldova'ya desteğini sunacağını söyledi.

"Moldova, İngiltere için hayati güvenlik ortağıdır"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Lammy, Moldova'nın, ülkesi için hayati güvenlik ortağı olduğunu belirtti.

Lammy, "Rus saldırganlığına karşı dayanıklılıklarını güçlendirmek ve İngiliz sokaklarını güvende tutmak için düzensiz göçle ilgili iş birliğimizi derinleştiriyor ve yeni bir Savunma ve Güvenlik Ortaklığı başlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Göçmenler, Politika, Güvenlik, Savunma, Kişinev, Moldova, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere ve Moldova İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:40 Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı
22:19 İzmir’de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı İzmir'de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı
21:39 İzmir’de gözaltı işlemi yapan 3 polis silahlı saldırıda yaralandı 2 polisin durumu ağır İzmir'de gözaltı işlemi yapan 3 polis silahlı saldırıda yaralandı! 2 polisin durumu ağır
21:32 MHP’den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz MHP'den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz
21:10 MHP’den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili ’Kaçak altın’ iddiası MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası
09:24 İndirimle vatandaşı aldatan firmalara ceza yağdı İndirimle vatandaşı aldatan firmalara ceza yağdı
09:22 Ferdi Tayfur’un 17 yaşındaki oğlu Taha, ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un 17 yaşındaki oğlu Taha, ortaya çıktı
09:13 Erken seçim sorusuna Müsavat Dervişoğlu’ndan çok konuşulacak yanıt Erken seçim sorusuna Müsavat Dervişoğlu'ndan çok konuşulacak yanıt
09:11 Chrome’a değer biçildi Toplam tutar dudak uçuklatır Chrome'a değer biçildi! Toplam tutar dudak uçuklatır
09:11 Hangi torbadayız İşte Dünya Kupası için muhtemel rakiplerimiz Hangi torbadayız? İşte Dünya Kupası için muhtemel rakiplerimiz
08:49 İstanbul’da kar yağışı için tarih verildi İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
08:43 Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı
08:43 Karadağ maçı sonrası Montella’ya olay yaratacak sözler Karadağ maçı sonrası Montella'ya olay yaratacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 23:08:51. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere ve Moldova İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.