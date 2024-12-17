İngiltere ve Norveç'ten Stratejik Ortaklık

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, yeni stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı açıklamaya göre, Starmer, Norveç'in Bergen kentinde Store ile bir araya gelerek stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

Starmer, görüşmede, Norveç'in İngiltere'nin en yakın müttefiklerinden biri, önemli savunma, güvenlik ortağı ve Avrupa güvenliğinin kritik destekçisi olduğunu belirtti.

Liderler, Ukrayna konusunu da ele aldı

Görüşmede, Ukrayna'daki duruma da değinen Başbakan Starmer, Ukraynalıların 2025'e girerken mümkün olan en güçlü pozisyonda olmalarını sağlama konusuna odaklandıklarını ifade etti.

Liderler, İngiltere'nin öncülüğünde kurulan ve çok uluslu askeri güç olarak bilinen Ortak Sefer Gücü'nün (JEF) Ukrayna'ya sarsılmaz desteğinin de altını çizdi.

İngiltere ve Norveç başbakanları, JEF'in Kuzey Atlantik, İskandinavya ve Baltık bölgelerinde güvenliğin desteklenmesi açısından hayati önem taşıdığına da değindi.