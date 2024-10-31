SAMSUN'da inşaat işçisi Seyit K. (22), merdivenden çıkarken dengesini kaybedip arkasından gelen arkadaşı Servet A.'nın (25) üzerine düştü. Yaralanan 2 işçi, hastaneye kaldırıldı.
Olay, Atakum ilçesi Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Seyit K., işçi olarak çalıştığı inşaatın içindeki merdivenden dengesini kaybedip arkadaşı Servet A.'nın üzerine düştü. İki işçi merdivenden yuvarlanıp yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı.
Soruşturma sürüyor.
Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,
Son Dakika › Güncel › İnşaatta Dengesini Kaybeden İşçi Arkadaşına Düştü - Son Dakika
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