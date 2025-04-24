İnşaatta İşçi Düşerek Yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde inşaatın iskelesinden düşerek yaralanan işçi, hastanede tedavi altına alındı.
Namık Kemal Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın inşaatında çalışan Sinan A, dış cephe çalışması yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçi, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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