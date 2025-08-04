İnsan Hakları Eğitim Kampı Kocaeli'de - Son Dakika
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İnsan Hakları Eğitim Kampı Kocaeli'de

04.08.2025 12:50
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AK Parti, 5-7 Ağustos'ta 500 genci insan hakları eğitim kampında buluşturacak.

AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı, 5-6-7 Ağustos'ta, İnsan Hakları Eğitim Kampı düzenleyecek.

AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı, gençlere yönelik düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Kampı'nın ikincisini, 5-6-7 Ağustos tarihlerinde, Kocaeli Diriliş Kampı Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, 18-30 yaş arası 500 gencin katılımıyla düzenlenecek kampta, katılımcılar 3 gün boyunca insan hakları alanında çeşitli eğitimler alacak, sosyal ve kültürel etkinliklere katılacak.

İnsan hakları kavramı, uygulamaları ve güncel meselelerin ele alınacağı oturumlarda, uzman akademisyenlerin yanı sıra AK Parti genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri de yer alacak. Oturumlar, katılımcılarla soru-cevap formatında ve doğrudan etkileşim içinde yürütülecek.

Kampa ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, eğitimlerin "Dünya Düzeni ve İnsan Hakları", "Türkiye Siyasetinde İnsan Hakları" ile "AK Parti ve İnsan Hakları" başlıklarında düzenleneceğini belirtti.

Katılımcıların sadece eğitimlere değil, aynı zamanda futbol, voleybol, tenis ve okçuluk gibi sportif faaliyetler ile belgesel ve film gösterimleri gibi sosyal etkinliklere de katılabileceğini aktaran Yalçın, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın da programa katılarak gençlerle bir araya geleceğini duyurdu.

Yalçın, insan hakları konusundaki küresel sorunlara işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şu an Gazze'de yaşananlardan tutun da birçok bölgede insan haklarının göz ardı edildiği açık. İnsanın değersizleştirildiği bir durumla karşı karşıyayız. Özellikle küresel siyasette insan hakları sorunlarının ne olduğu ve önümüzdeki dönemde bu meselenin nasıl şekilleneceği gibi başlıkları gençlerle birlikte değerlendireceğiz. Yeni bir yüzyıla hazırlanırken, Türkiye'nin bu konudaki yaklaşımını ve AK Parti'nin bugüne kadar insan hakları alanında attığı adımları somut verilerle anlatacağız."

Dijitalleşmenin getirdiği yeni sorunlara da kamp kapsamında yer verileceğini dile getiren Yalçın, "Dijital dünya çok ciddi bir adaletsizlik üretiyor. Bu adaletsizlikleri de konuşacağız. Dijital dünyadaki yeni değişimler gençlerin hayatını nasıl etkiliyor? İnteraktif oturumlarda bu konuları tüm boyutlarıyla ele alacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İnsan Hakları Eğitim Kampı Kocaeli'de - Son Dakika

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