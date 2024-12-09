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İnsan Hakları Günü Mesajı

Vali Doğan, İnsan Hakları Günü'nde evrensel hakların önemine vurgu yaptı ve zulmü durdurma çağrısı yaptı.

09.12.2024 15:16
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Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ilanının dünya tarihinde yeni dönüm noktası olduğunu belirten Doğan, 10 Aralık 1948'de BM Kurucu Antlaşması'nda önemli yer tuttuğu bilinen beyannameye rağmen dünyanın birçok yerinde ve özellikle komşu coğrafyada halen çok vahim insan hakları ihlallerinin yaşandığını, insani değerlere yönelik saldırıların daha da arttığına şahit olduklarına dikkati çekti.

Türkiye Cumhuriyetinin 1949 yılında beyannameyi ilk tanıyıp imzalayan ülkeler arasında yer alması, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi adına önemli adımlar atması, bu konudaki hassasiyetinin, samimiyetinin ve kararlılığının en önemli göstergesi olduğunu vurgulayan Doğan, "Bizler, inancımız ve medeniyetimizin buyruğu olarak insanın kainattaki en şerefli varlık olduğuna inanan bir toplumun mensuplarıyız. Bizim medeniyetimizde hakkı korumak, insanlar arasında ayrım yapmamak, farklılıklara saygı duymak ön plana çıkmaktadır ve tarihimiz insan hak ve hukukunun her zaman korunduğuna dair örneklerle doludur." ifadesini kullandı.

Doğan, tarihten aldıkları sorumluluk ve devlet anlayışından dolayı sadece kendi vatandaşlarının değil, dünyanın tüm coğrafyalarında ve özellikle komşu ülkeler başta olmak üzere ötekileştirilen, zulme uğrayan, ezilen ve sömürülen mazlumların sığınağı olmaya devam ettiklerine değindi.

İsrail'in Filistin'e mezalimini görmezden gelenlere karşı konuyu her platformda gündemde tuttuklarına işaret eden Doğan, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle hak arama bilincinin ve haklara saygılı olma düşüncesinin yaygınlaştırılması, hak ve hürriyetlerin dili, dini, ırkı, rengi, düşüncesi, cinsiyeti ne olursa olsun herkes için aynı olduğu gerçeğinin sadece sözü ile değil, özü ile de kabul edilip yaşatıldığı bir dünyaya ulaşılması ümidiyle, '10 Aralık İnsan Hakları Günü'nün özellikle Filistin başta olmak üzere tüm mazlumların sesinin duyulmasına ve yaşanan zulümlerin, soykırımların durmasına ve durdurulmasına vesile olmasını diliyor, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyanın huzur ve kardeşlik içerisinde bir yaşam sürmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Rahmi Doğan, Politika, Türkiye, Güncel, Dünya, Son Dakika

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