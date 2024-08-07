İnternetten ATV almak isterken dolandırıcıların kucağına düştü

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Tokat'ta internetten ATV almak isteyen 58 yaşındaki Metin Meşe, kendini diş hekimi olarak tanıtan kişilerin yaptığı bir ilan sitesinin birebir kopyası siteye yönlendirilerek 27 bin lira dolandırıldı.

Olay, 5 Ağustos'ta Erbaa ilçesi Karaağaç köyünde yaşandı. Yaz aylarında İstanbul'dan memleketine gelen evli ve 2 çocuk babası işçi emeklisi Metin Meşe, köyde olduğu zamanlarda kullanmak için ATV almak istedi. İnternette araştırma yapıp, ilanlara bakan Meşe, sosyal medya platformundaki ilanın sahibine mesaj atıp ATV'yi almak istediğini söyledi.

POPÜLER İLAN SİTESİNİN ARAYÜZÜNÜ KOPYALADILAR

Kendisini diş hekimi gibi tanıtan dolandırıcılar, Meşe'nin güvenini kazanmak için yapılan ödemenin mal teslim alınıncaya kadar havuzda bekletildiğini söyledi. Metin Meşe'yi popüler bir ilan sitesinin arayüzünü kullanarak oluşturdukları sahte internet sitesine yönlendiren dolandırıcılar, ödeme dekontunu sisteme yüklemesini istedi. Daha sonra siparişinin kargosunun yapılacağını belirten şüpheliler, ürün eline ulaştığında da onay vermezse parasının iade edileceğini belirtti. Para transferinin ardından telefonlara cevap alamayan ve dolandırıldığını anlayan Meşe jandarmaya gidip, şikayetçi oldu.

"KENDİLERİNİ DİŞ DOKTORU OLARAK TANITTILAR"

Metin Meşe, yaşadıklarını anlatarak, "Motor alıp satıyorlar. Mesaj attılar. Telefonda anlaştık. Anlaştıktan sonra 'kargosu vesaire hepsi bize ait o parayı yolla' dediler. Yolladık. Meğer dolandırıcılık sitesiymiş. Geri aradık, telefona cevap vermediler. ATV almaya karar vermiştik. O da sahte siteymiş. Kendilerini diş doktoru olarak tanıttılar. Denizli'de oturduğunu söyledi." dedi.