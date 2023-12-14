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İnterpol tarafından aranan şüpheli Kırklareli'nde yakalandı - Son Dakika
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İnterpol tarafından aranan şüpheli Kırklareli'nde yakalandı

Kırklareli'nde yapılan çalışma sonucunda İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Şüphelinin uyuşturucu ticareti suçundan arandığı belirlendi ve gözaltına alındıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İnterpol tarafından aranan şüpheli Kırklareli\'nde yakalandı
14.12.2023 - 13:39,  Güncelleme: 13:41
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Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol) tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli Kırklareli'nde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları çalışma sonrası A.H'yi yakaladı.

Yapılan incelemede yabancı uyruklu şüphelinin "uyuşturucu ticareti" suçundan İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan A.H. işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İnterpol tarafından aranan şüpheli Kırklareli'nde yakalandı - Son Dakika
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